Leonie Fiebich winkt in der WNBA das Halbfinalticket, Christian Wück spricht über den Kader der DFB-Frauen für die anstehenden Länderspiele.

BASKETBALL: Fiebich greift mit New York nach Halbfinalticket

Wück-Kader, Füchse vor Klub-WM

FUSSBALL: Wück gibt Kader für Oktober-Länderspiele bekannt

HANDBALL: Füchse bestreiten letztes Vorrundenspiel bei Klub-WM

Fiebich vor WNBA-Halbfinale

BASKETBALL: Ein Sieg fehlt Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich und New York Liberty für den Einzug ins Halbfinale der WNBA-Playoffs. Der Champion von 2024, nur als Tabellenachter in die Meisterrunde eingezogen, hatte Hauptrundensieger Minnesota Lynx zum Auftakt auswärts besiegt und kann mit einem weiteren Erfolg im zweiten Spiel vor heimischer Kulisse in der Nacht zu Mittwoch (02.30 Uhr/Sky) alles klar machen.

DFB-Frauen testen Australien, Japan

FUSSBALL: Nach der souveränen Qualifikation für die Fußball-WM im kommenden Jahr in Brasilien mit fünf Siegen und einem Unentschieden testen die DFB-Frauen im Oktober gegen Australien und Japan. Auf einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr spricht Bundestrainer Christian Wück über sein Aufgebot.

HANDBALL: Zum Abschluss der Gruppenphase bei der Handball-Klub-WM bekommen es die Füchse Berlin mit Gastgeber Al Ahly zu tun (19.00 Uhr/SolidSport). Mit einem Sieg gegen die punktgleichen Ägypter könnte die Mannschaft um Welthandballer Mathias Gidsel zumindest noch das Spiel um Platz drei erreichen. Der Titel ist nach der bitteren 33:34-Niederlage gegen das ungarische Starensemble von One Veszprém HC nicht mehr drin.