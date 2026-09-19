Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 19. September

Der BVB will den nächsten Sieg, Alexander Zverev ist für Deutschland im Davis Cup im Einsatz - und die Volleyballer träumen vom EM-Viertelfinale.

Borussia Dortmund will mit einer perfekten Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen in die Länderspielpause gehen. Am Samstagabend ist der BVB beim VfB Stuttgart gefordert, der Ball rollt ab 18.30 Uhr. Drei Stunden zuvor sind unter anderem die beiden punktlosen Sorgenkinder der Fußball-Bundesliga im Einsatz. Während Borussia Mönchengladbach im ersten Spiel nach der Entlassung von Eugen Polanski auf den FSV Mainz 05 trifft, spielt der Hamburger SV gegen den 1. FC Köln.

Zverevs Davis-Cup-Auftritt in Halle

Alexander Zverev gönnt sich nach seinem Sieg bei den US Open keine Pause. Weniger als eine Woche nach seinem zweiten Grand-Slam-Triumph ist er beim Davis Cup in Halle/Westfalen für die deutsche Mannschaft im Einsatz, ab 14.00 Uhr trifft Zverev im ersten Einzel des Tages auf den Kroaten Matej Dodig. Im Anschluss spielt Daniel Altmaier gegen Dino Prizmic. Die Entscheidung über den Einzug in die Finalrunde fällt dann am Sonntag.

Die deutschen Volleyballer starten in die K.o.-Phase der Europameisterschaft. Im Achtelfinale wartet in Sofia mit Gastgeber Bulgarien eine knüppelharte Aufgabe, im Vorjahr hatte Deutschland bei der WM klar mit 0:3 verloren. Los geht es um 18.00 Uhr.