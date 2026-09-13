Olympiasiegerin „sehr zufrieden“

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk verpasst beim Finale in Seu d'Urgell zwar das Podest, ist in der Gesamtwertung aber vorne dabei.

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat beim Finale des Kanuslalom-Weltcups im spanischen Seu d’Urgell zwar das Podest im Kajak-Cross verpasst, sich in der Gesamtwertung aber Platz zwei gesichert.

Funk hinter Prigent im Weltcup

Nach fünf Stationen der Rennserie musste sich die 34-Jährige aus Bad Kreuznach nur der Französin Camille Prigent knapp geschlagen geben. Funk teilte sich Platz zwei mit der punktgleichen Britin Kimberley Woods.

Funk, die in der vergangenen Saison die Gesamtwertung gewonnen hatte, war wie Woods in diesem Jahr nur bei vier der fünf Wettbewerben am Start. Prigent ließ hingegen keinen Weltcup aus.

„Ich bin sehr zufrieden mit meiner gesamten Cross-Saison“, sagte Funk, die am Sonntag Platz fünf belegte: „Mein Fokus lag weiter auf dem Slalom. Aber beim Cross war ich im Modus, ich konnte umschalten und habe heute auch die richtigen Entscheidungen getroffen.“