Die deutschen Padelspieler zahlen gegen die Weltspitze Lehrgeld. Doch die Organisatoren sehen Potenzial für die junge Sportart.

Die deutschen Padelspieler haben beim Premier-Turnier im Düsseldorfer Castello Lehrgeld bezahlt. Die Organisatoren werteten das Event, das am Wochenende vor ausverkaufter Halle (fast 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag und Sonntag) zu Ende gegangen war, dennoch als großen Fortschritt für die junge Sportart in Deutschland.

Padel-P2: Coello/Tapia gewinnen

„Acht Tage Padel auf höchstem internationalem Niveau und ein ausverkauftes Finalwochenende – genau das haben wir uns für die zweite Ausgabe des Germany P2 in Düsseldorf vorgenommen“, sagte Turnierdirektor Dani Battistel: „Dass wir dieses Turnier erneut vor einer solchen Kulisse erleben durften, ist ein großartiges Signal für die Entwicklung des Padelsports in Deutschland.“

Die Siege sicherten sich am Sonntag die topgesetzten Arturo Coello/Agustin Tapia (Spanien/Argentinien) bei den Männern sowie die Spanierinnen Martina Calvo/Claudia Fernandez bei den Frauen. Die deutschen Spielerinnen und Spieler waren durch Wildcards in der Qualifikation und im Hauptfeld an den Start gegangen und sammelten zumindest Erfahrung auf dem höchsten Level.

Padel-Potenzial in Deutschland groß

David Serrahima, General Manager Premier-Padeltour, sieht „großes Potenzial“ für den von Spaniern und Argentiniern dominierten Sport in Deutschland. „Die Begeisterung der Fans und die Unterstützung, die wir in Düsseldorf erfahren haben, geben uns allen Grund, uns auf die Zukunft zu freuen“, sagte Serrahima.

Das Turnier in Düsseldorf gehört zur dritthöchsten Kategorie der weltweit führenden Padeltour. Es war in diesem Jahr mit 264.534 Euro Preisgeld dotiert. In Deutschland erfreut sich Padel als Freizeitsport und bei vielen früheren Fußballern wie Mats Hummels oder Christoph Kramer großer Beliebtheit. Als Profisport fehlt noch die große Aufmerksamkeit für die Rückschlagsportart im Glaskasten.