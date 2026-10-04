Der Titelverteidiger liegt nun nur noch zwei Punkte hinter WM-Spitzenreiter Jorge Martín.

Weltmeister Marc Márquez hat durch seinen fünften Doppelsieg in der laufenden MotoGP-Saison Tuchfühlung zu WM-Spitzenreiter Jorge Martín aufgenommen. Einen Tag nach dem Triumph im Sprint gewann der Spanier den Großen Preis von Japan auf der Ducati vor seinem Landsmann Martín und dem Italiener Marco Bezzecchi (Italien/beide Aprilia).

WM-Duell Márquez gegen Martín

„Das Rennen war hart. Es war wichtig, den 37 Punkten möglichst nahe zu kommen. Es ist uns gelungen“, sagte Márquez, der genau diese Maximalausbeute holte und nur noch zwei Zähler hinter Martín liegt. „Ich bin fast perfekt gefahren, aber ich konnte nicht gewinnen“, meinte der Geschlagene.

Márquez, der im Vorjahr in Motegi vorzeitig den Titel klargemacht hatte, steht nach 16 von 22 WM-Stationen bei 331 Punkten, Martín hat 333. Es läuft auf ein Duell um die Krone der Motorrad-Königsklasse hinaus, Bezzecchi hat als Dritter schon einen großen Rückstand (284).

Ducati dominiert erneut in Motegi

Für Ducati war es der fünfte Sieg in Serie beim Grand Prix von Motegi, auch alle vier bisher ausgetragenen Sprints in Japan gingen an den italienischen Hersteller. Márquez ist der erste MotoGP-Pilot, der viermal auf dem Kurs gewinnen konnte. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo (beide Spanien) und Loris Capirossi (Italien) holten dort drei Siege.

Doppelsiege gelangen Márquez in diesem Jahr in Ungarn, Deutschland, Aragon/Spanien, San Marino und nun Japan.