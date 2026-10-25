Erstmals seit Beginn des Krieges findet wieder eine Weltmeisterschaft in einer olympischen Sportart in Russland statt.

Trotz des fortwährenden Angriffskrieges in der Ukraine wird Russland 2030 die Weltmeisterschaften im Gewichtheben austragen. Der Weltverband IWF teilte am Sonntag mit, dass die Wettkämpfe in Moskau stattfinden werden. Der IWF ist der erste olympische Fachverband, der Russland seit 2022 wieder die Ausrichtung eines sportlichen Weltereignisses überträgt.

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 fanden in Russland keine Weltmeisterschaften in einer olympischen Sportart mehr statt. Der IWF teilte überdies mit, dass die WM 2029 im indischen Ahmedabad ausgetragen werde.