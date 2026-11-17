Für Alexander Zverev steht bei den ATP Finals die zweite Gruppenpartie an. Am Dienstag trifft er auf Ben Shelton. SPORT1 zeigt, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Für Alexander Zverev geht es bei den ATP Finals in Turin am Dienstagabend weiter. Der Weltranglistenerste trifft im zweiten Gruppenspiel der John-McEnroe-Gruppe auf den US-Amerikaner Ben Shelton.

Für Zverev ist es das zweite Spiel als offizielle Nummer eins der Weltrangliste. Die Partie beginnt nicht vor 20.30 Uhr.

ATP Finals LIVE: So können Sie Alexander Zverev – Ben Shelton live verfolgen

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Zverev war mit einem souveränen Erfolg in den Saisonabschluss der besten acht Spieler des Jahres gestartet. Der Hamburger besiegte den Spanier Rafael Jódar zum Auftakt mit 6:4, 6:4 und übernahm damit zunächst die Spitze seiner Gruppe.

Auch Shelton erwischte einen gelungenen Start. Der US-Open-Finalist setzte sich in drei Sätzen gegen den Franzosen Arthur Fils durch. Damit kommt es nun zum direkten Duell der beiden Auftaktsieger. Der Gewinner der Partie würde sich eine hervorragende Ausgangsposition für den Sprung in die Runde der letzten Vier verschaffen.

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Für Zverev ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen mit Shelton bei einem großen Turnier innerhalb weniger Monate. Der Deutsche hatte den Amerikaner im Finale der US Open bezwungen. Nun will er in Turin nachlegen und den nächsten Schritt in Richtung seines dritten ATP-Finals-Titels machen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.