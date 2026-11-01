In Saarbrücken wurde Zwiebler, der 2017 seine Karriere beendet hatte, in den exklusiven Kreis der Ruhmeshalle aufgenommen.

Der einstige Europameister Marc Zwiebler darf sich über einen Platz in der neu gegründeten Hall of Fame des deutschen Badmintonsportes freuen. „Diese Ehrung ist schon auch emotional, der Sport war sehr lange Hauptbestandteil meines Lebens“, freute sich Zwiebler, der vor 14 Jahren mit dem EM-Einzelgold im schwedischen Karlskrona den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hatte.

Zwiebler in Badminton Hall of Fame

In Saarbrücken wurde der Bonner, der sich 2017 aus dem Sport verabschiedet hatte, nun in den exklusiven Kreis der Ruhmeshalle aufgenommen, erst seit diesem Jahr existiert die Auszeichnung in Deutschland. Neben Zwiebler wurden auch der zweimalige Doppel-Europameister Willi Braun und Gisela Hoffmann, die 17 Jahre lang als Generalsekretärin die Geschicke des Europäischen Badminton-Verbandes leitete, ausgezeichnet.

Zwiebler, zu Hochzeiten seiner Karriere die Nummer zehn der Welt, nahm seine Urkunde im Rahmen eines internationalen Turniers am Samstagabend in Saarbrücken entgegen. Damit umfasst die Hall of Fame nun bereits acht Personen, die den Sport in Deutschland maßgeblich geprägt haben.