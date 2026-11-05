Der Wings for Life World Run ist zurück. Wenn im kommenden Mai Läufer und Rollstullfahrer für den guten Zweck auf die Strecke gehen, feiert auch ein bewegener Film mit Lindsey Vonn Premiere.

Der Wings for Life World Run geht am 9. Mai 2027 in seine nächste Auflage. Die Anmeldung für das globale Laufevent ist ab sofort geöffnet. München wird dabei erneut Schauplatz eines Flagship Runs sein, doch Events gibt es im ganzen Land – von Hamburg bis zum Tegernsee.

Gelaufen wird für einen guten Zweck: 100 Prozent aller Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung.

Parallel zum Wings for Life World Run feiert die Dokumentation BACKBONE auf Red Bull TV Premiere. Der Film wird von Olympiasiegerin Lindsey Vonn erzählt und rückt vier Menschen in den Mittelpunkt, deren Leben durch Rückenmarksverletzungen grundlegend verändert wurde.

Vonn erzählt Geschichte über Schmerzen und Mut

Die Dokumentation begleitet Sam Bloom aus Australien, Delia Guggenheim aus der Schweiz, Thibaud Coudriou aus Frankreich und den USA sowie Nico Langmann aus Österreich. Ihre Geschichten handeln von „Schmerz, Verzweiflung und schwierigen Neuanfängen, aber auch von Widerstandskraft, Mut und neuen Perspektiven“.

Sam Bloom wurde nach einem Sturz während eines Familienurlaubs querschnittsgelähmt und gewann später vier Weltmeistertitel im Parasurfen. Delia Guggenheim erlitt ihre Verletzung bei einem Fahrradunfall, Thibaud Coudriou bei einem Sprung ins Wasser.

Nico Langmann sitzt seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren im Rollstuhl und vertrat Österreich als Rollstuhltennisspieler bei den Paralympischen Spielen.

Teilnehmer beim Wings for Life World Run Teilnehmer beim Wings for Life World Run © IMAGO/Fotostand

Als Erzählerin verbindet Lindsey Vonn die vier Schicksale mit der Mission von Wings for Life, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. „Dieses Projekt ist mehr als ein Film. Es ist eine Erfahrung, die einem die Augen öffnet. Ich weiß, wie es ist, nicht selbstständig aufstehen zu können und mit Schmerzen und Einschränkungen zu leben. Zum Glück war das bei mir nur für ein paar Monate der Fall. Andere Menschen haben nicht so viel Glück“, sagte Vonn.

DEINE MEINUNG

„Der Wings for Life World Run ist ein echter Turbo“

Zugleich verwies die ehemalige Skirennläuferin auf die Bedeutung des Wings for Life World Run für die Forschung. „Der Wings for Life World Run ist ein echter Turbo für diese Projekte. Jede Person, die sich für diesen Lauf anmeldet, unterstützt Wissenschaftler:innen auf ihrem Weg, eine Heilung zu finden“, erklärte Vonn.

Unter anderem in München findet das Event statt Unter anderem in München findet das Event statt © IMAGO/Lackovic

Auch Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende von Wings for Life, sieht in der Dokumentation einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. „BACKBONE zeigt auf sehr persönliche Weise, warum unsere Mission so wichtig ist. Zu sehen, wie viele Menschen Teil dieser Mission sein möchten, ist unglaublich motivierend. Jedes Jahr kommen Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen auf der ganzen Welt zusammen, um für diejenigen zu laufen, zu gehen und zu rollen, die es selbst nicht können. Damit bringen sie uns unserem gemeinsamen Ziel einen Schritt näher: Eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden“, sagte Gerhardter.

Der Wings for Life World Run findet seit 2014 statt. Nach Angaben der Organisatoren haben bislang mehr als 2,2 Millionen Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen teilgenommen und dabei über 69,7 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt. Sämtliche Startgelder und Spenden fließen direkt in die Forschung.

Alle Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.wingsforlifeworldrun.com.