Rekord: Mehr als 30 Millionen Mitglieder in Sportvereinen

Insgesamt zählen die deutschen Vereine 30.082.466 Mitgliedschaften und damit mehr als 770.000 mehr als im Vorjahr.

Dritter Rekord in Folge: Deutschlands Sportvereine haben erstmals seit Beginn der Bestandserhebung 1954 mehr als 30 Millionen Mitgliedschaften gemeldet. Dies geht aus den neuesten Zahlen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hervor (Stichtag: 1. Januar 2026), die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Insgesamt zählen die deutschen Vereine 30.082.466 Mitgliedschaften und damit mehr als 770.000 mehr als im Vorjahr. Laut DOSB „bleibt der organisierte Sport die mit Abstand größte Bürgerbewegung des Landes.“

DOSB-Präsident Thomas Weikert sprach von einem „echten Meilenstein“ und würdigte die Arbeit der Vereine. „Sportvereine sind die Orte, an denen unsere Mitbürger*innen noch zusammenkommen, sie sind die sozialen Treffpunkte von ganzen Nachbarschaften, hier entstehen Gemeinschaft und Zusammenhalt“, sagte er: „Das sind Eigenschaften, die gerade in Zeiten wie diesen wichtiger sind denn je, deshalb sollten wir die Sportvereine wertschätzen und noch mehr fördern, damit sie ihre Aufgaben im Sinne unserer Gesellschaft bestmöglich leisten können.“

Gleichwohl sei der deutsche Sport auch in der Pflicht, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. „Die Nachfrage nach Vereinssport wächst – jetzt müssen auch die Möglichkeiten mitwachsen. Dafür brauchen wir moderne Sportstätten, mehr qualifizierte Trainer*innen und weniger Bürokratie, damit Ehrenamtliche ihre Zeit für das einsetzen können, was wirklich zählt: den Sport und die Menschen“, sagte Michaela Röhrbein, die beim DOSB für Sportentwicklung zuständige Vorständin: „Ein Sportverein ist weit mehr als ein Ort, an dem man Sport treibt. Er lebt von Gemeinschaft und Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen.“

DEINE MEINUNG

Die größten Wachstumsraten im Bezug auf ihre Mitglieder verzeichnen laut DOSB „kleinere Trendsportarten wie Darts (+20,10 Prozent), Cheerleading (+14,83) oder Lacrosse (+12,72).“ Auf den gesamten deutschen Sport bezogen, fällt der Zuwachs bei Kindern und Jugendlichen geringer aus als in den Vorjahren. Der demografische Wandel sei ein Grund dafür, aber auch „begrenzte Sportstätten- und Personalkapazitäten“, die „viele Vereine vor Herausforderungen“ stellen.

Die Vereine „erreichen vielerorts ihre Kapazitätsgrenzen, müssen Wartelisten bilden und können weniger Kinder neu aufnehmen“, hieß es: „Der Mitgliederrekord zeigt deshalb, wie wichtig es ist, dass Sportstätten, qualifizierte Menschen und Vereinsangebote mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten. Sportvereine brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, um der zunehmenden Anzahl an Menschen gerecht werden und passende Angebote machen zu können.“