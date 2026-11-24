Nach einer dreifachen Stellungswiederholung reichen sich beide Kontrahenten die Hände.

Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und sein usbekischer Herausforderer Jawochir Sindarow sind mit einem Remis in das Duell um die Schach-Weltmeisterschaft gestartet. Nach fast vier Stunden in Genf war der Inder Gukesh mit den schwarzen Figuren am Ende zwar unter Zeitdruck geraten, nach einer dreifachen Stellungswiederholung reichten sich beide Kontrahenten aber die Hände.

In der „Bibliotheca Bodmeriana“, einem Literaturmuseum am Genfersee, zeichnete sich das Remis zwischen den beiden 20-Jährigen früh ab. Gukesh brachte sich zwar selbst unter Druck, als er vor seinem 17. Zug mehr als 36 Minuten nachdachte und für den Rest der Partie nicht einmal 29 Minuten auf der Uhr blieben. Dennoch war es Sindarow, der letztlich das Remis anbot.

In Genf findet täglich ein Duell statt, nach je drei Vergleichen gibt es einen Ruhetag. Ein Sieg bringt einen Punkt, bei einem Remis bekommt jeder 0,5. Wer zuerst mindestens 7,5 Zähler einstreicht, ist Weltmeister. Bei Gleichstand nach 14 Spielen geht es in Tiebreak-Matches, bis ein Sieger feststeht.

Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt.