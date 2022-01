Al-Attiyah gewinnt auch erste Wertungsprüfung bei Rallye Dakar

Vorjahressieger und Rekordchampion Stephane Peterhansel (14), der in diesem Jahr erstmals in einem Elektroauto für Audi an den Start geht, verlor nach einem Reifenschaden viel Zeit. Der Franzose könnte sich nun dazu entschließen, das Rennen aufzugeben, nachdem er mehrere Stunden auf Hilfe warten musste.