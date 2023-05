Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff Gastdozent an Harvard Business School

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wird Gastdozent an der angesehensten Business School der Welt.

Wie der deutsche Formel-1-Rennstall mitteilte, fungiert der Österreicher an der Harvard Business School in einer Art Mentor-Rolle. Dort soll er demnach seine Kenntnisse „über High-Performance-Führung, Organisationskultur und persönliche Effektivität“ mit den Master-Studentinnen und -studenten teilen.

"Ich fühle mich sehr geehrt und privilegiert, weiterhin mit den unglaublich klugen jungen Köpfen in Harvard zu arbeiten", sagte Wolff (51): "Jedes Mal, wenn ich den Campus betrete, werde ich von der Neugier und dem Ehrgeiz der Studenten inspiriert und verlasse ihn angeregt durch das besondere Lernumfeld, das sie zusammen mit den brillanten Dozenten schaffen."

Professorin Anita Elberse, an deren Seite der ehemalige Rennfahrer künftig tätig ist, hatte bereits während der Formel-1-Saison 2021 durch eine Fallstudie Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit von Wolff und seinem Team erhalten. Gemeinsam arbeitete das Duo anschließend an dem wissenschaftlichen Artikel "Nummer 1 in der Formel 1". Auf dieser Basis wollen Wolff und Elberse ab dem kommenden Januar ein Master-Seminar unter dem Titel "Mercedes F1: Führung eines High-Performance-Teams" anbieten.