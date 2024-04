IndyCar: McLaughlin gewinnt erneut in Alabama

Der Neuseeländer Scott McLaughlin hat wie im Vorjahr das Rennen der IndyCar-Series in Birmingham/Alabama gewonnen. Im Barber Motorsports Park setzte sich der 30-Jährige vor Will Power (Australien/beide Chevrolet) und Rookie Linus Lundqvist (Schweden/Honda) durch.

Beim vierten Saisonrennen sicherte sich McLaughlin seinen fünften Karrieresieg. Zuletzt war dem Rennfahrer sein dritter Platz vom Auftakt in St. Petersburg/Florida gestrichen worden, da sein Team gegen technische Regularien verstoßen haben soll. 17 Stationen stehen in diesem Jahr auf dem Programm, Höhepunkt sind die 500 Meilen von Indianapolis am 26. Mai.