Der Meisterschaftsführende Thomas Preining wird beim Sieg von Lucas Auer Fünfter. Am Sonntag folgt die Entscheidung.

Porsche-Pilot Thomas Preining hat zwar seinen ersten Titelmatchball vergeben, in einem turbulenten Rennen aber Nervenstärke bewiesen. Der Österreicher betrieb im vorletzten Saisonlauf der DTM in Hockenheim als Fünfter Schadensbegrenzung und geht mit einem satten Polster ins Finale am Sonntag (16.30 Uhr/ProSieben).

„Ich bin froh, dass wir angekommen sind, mir ist am Anfang fast jeder in die Karre gefahren“, sagte Preining: „Wir haben trotzdem gute Punkte mitgenommen. Ich bin meiner Crew sehr dankbar.“

20 Punkte liegt Preining vor Marco Wittmann und 22 vor Maro Engel. Nur noch diese drei Fahrer haben Chancen – doch Engels Ausgangslage hätte deutlich besser sein können. Er führte das Rennen am Samstag lange an, wurde dann jedoch nach einem völlig verkorksten Boxenstopp durchgereicht und verlor wichtige Punkte.

Den Sieg holte Lucas Auer (Mercedes) vor Mirko Bortolotti (Lamborghini) und Wittmann. Dahinter folgten Engel und Preining. Am Sonntag sind im Qualifying und Rennen maximal 28 Punkte zu holen.

Der Österreicher Preining hätte mit einem Sieg bereits den Titelgewinn perfekt machen können – und die Vorzeichen dafür waren sehr gut: Er ging vom dritten Startplatz aus ins Rennen, doch nach wenigen Metern rumpelte er durchs Gras und verlor mehrere Positionen. Vorne krachte Luca Engstler mit seinem Lamborghini nach einem Zweikampf mit Auer in die Streckenbegrenzung. Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Rennleitung zu einer Unterbrechung.

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Nach dem Restart übernahm Engel rasch die Führung von Auer und setzte sich an der Spitze schnell ab. Preining kämpfte sich weiter hinten durchs Feld und fuhr fortan fehlerfrei.

Die Entscheidung über den Rennsieg fiel aber in der Box. Engels Mechaniker hatten große Probleme, den rechten Hinterreifen am Mercedes zu befestigen. So verlor Engel viel Zeit und auch die Führung. Auer kam noch in der Box vorbei, Engel hatte dann auf der Strecke wegen seiner kalten Reifen zunächst Probleme und wurde auch von Wittmann überholt.

Später kämpfte sich Engel an Wittmann vorbei, doch aus Sicht der Rennleitung war das Überholmanöver zu hart. So musste der 41-Jährige seinen Platz an den Ex-Meister zurückgeben.