Enttäuschendes Wochenende für deutsche Formel-E-Piloten

In der Gesamtwertung konnte der Belgier Staffel Vandoorne im Mercedes seine Führung ausbauen, holte am Sonntag den vierten Platz und hat nun mit 173 Punkten einen komfortablen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Mitch Evans (149) aus Australien, der das Rennen in London nicht beendete. In zwei Wochen steht im südkoreanischen Seoul das Saisonfinale der Formel-E auf dem Programm.