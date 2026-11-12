Formel E verschiebt Rennen in Saudi-Arabien

Dschidda sollte ursprünglich den Saisonauftakt kurz vor Weihnachten bilden, stattdessen will die Rennserie nun erst im April dort fahren.

Die Formel E reagiert auf die „jüngsten Entwicklungen in der Region“ und verlegt ihre geplanten Rennen in Saudi-Arabien um vier Monate ins kommende Frühjahr. Das teilte die Elektrorennserie am Donnerstag mit. Die WM-Läufe in Dschidda waren ursprünglich als Saisonauftakt für Weltmeister Pascal Wehrlein (Porsche) und das übrige Feld am 18. und 19. Dezember vorgesehen. Sie sollen nun am 16. und 17. April 2027 stattfinden.

Die Entscheidung sei in Abstimmung mit den saudischen Partnern und dem Motorsport-Weltverband FIA gefällt worden. „Die Änderung stellt sicher, dass die Weltmeisterschaft in vollem Umfang und mit der geplanten Struktur durchgeführt werden kann“, heißt es in der Mitteilung: „Die Gesamtzahl der Saisonläufe bleibt unverändert.“ Die WM beginnt damit erst am 16. Januar in Mexiko-Stadt. Ebenfalls verlegt wird das Rennen im chinesischen Sanya, es soll nun am 3. April und damit zwei Wochen früher als geplant stattfinden.

Nach dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar war auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert, wo die pro-iranische Huthi-Miliz seit Jahren gegen die international anerkannte Regierung kämpft. Die Miliz feuert auch immer wieder Raketen und Drohnen auf Saudi-Arabien ab, Dschidda ist die wichtigste Hafenstadt des Landes.

Schon einige Sportereignisse in der Region wurden angesichts der Lage abgesagt oder verschoben. Die Rennen der Formel 1 in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) sollen aber wie geplant stattfinden, das unterstrich die FIA am vergangenen Dienstag erneut.