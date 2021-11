Formel 1, Brasilien: Mercedes legt Einspruch ein -Strafe für Verstappen?

Sollte das Right of Review zugelassen werden, kommt es zu einer erneuten Untersuchung des Falls. Da das Rennen bereits beendet ist, müsste sich eine mögliche nachträgliche Strafe auf das kommende Rennen in Katar beziehen. Gut möglich aber auch, dass Mercedes ein Exempel statuieren will, um selbst für kommende fragwürdige Situationen gerüstet zu sein.