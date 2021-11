Formel 1: Mick Schumacher mit Optimismus vor dem Großen Preis von Mexiko

Gewöhnt hat er sich mittlerweile allerdings an die Formel 1 – und dabei auch an die schönen Seiten. Statt zwischen den Rennen in Austin und Mexiko City zurück nach Europa zu jetten, vergnügte er sich mit Fahrerkumpel Esteban Ocon (Alpine) und Schwester Gina-Maria an der Küste Mexikos, fuhr Jetski und Quad.