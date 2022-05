Rennunterbrechung nach Schumacher-Unfall

Monte Carlo (SID) - Ein weiterer heftiger Unfall von Mick Schumacher hat beim Formel-1-Rennen in Monaco für eine Rennunterbrechung gesorgt. Der 23-Jährige verlor in der 27. von 77 Runden die Kontrolle über seinen Haas, der sich um die eigene Achse drehte und beim Einschlag in die Streckenbegrenzung in zwei Teile zerbrach. „Ich bin okay, ich verstehe es nur nicht“, funkte Schumacher aus seinem zerstörten Boliden an die Box.