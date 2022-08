Formel 1: War Verstappen Schuld an den Problemen von Charles Leclerc?

Auch dabei spielte Verstappen wohl eine Rolle. „Er war nur minimal über dem Limit. Durch das Abreißvisier, das sich in der Startphase in seiner Bremsbelüftung verfangen hat, ist der Sensor überhitzt. Dadurch mussten wir auf ein Backup-System zurückgreifen, das offenbar nicht so genau war“, erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.