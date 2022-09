Formel 1: Sebastian Vettel stützt Mick Schumacher: "Er verdient ein Cockpit"

Die unsichere Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 bleibt auch vor dem Großen Preis der Niederlande ein bestimmendes Thema im Fahrerlager - am Donnerstag wurde vor allem Sebastian Vettel deutlich. „Mick verdient ein Cockpit in der Formel 1, er ist besser, als die Leute denken“, sagte Vettel.