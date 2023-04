Das Formel-1-Reife(n)zeugnis des SID: Baku

RED BULL: Der einzige echte Konkurrent von Red Bull ist Red Bull. Hinter Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen lag der drittplatzierte Ferrari-Frontmann Charles Leclerc in Baku die Ewigkeit von 21 Sekunden zurück. Allerdings ist nicht alles eitel Sonnenschein im Dosenparadies. Perez gegen Verstappen - dieses Duell birgt mehr Zündstoff, als es Teamchef Christian Horner und dem ewigen Helmut Marko gefallen dürfte. „Ich hatte ihn unter Kontrolle“, sagte Perez nach seinem traumhaften Wochenende in Baku. Fragt sich nur, wie lange sich einer wie Verstappen kontrollieren lässt.

FERRARI: Aufwärtstrend? Charles Leclerc wollte das nicht so recht bestätigen. Zwar fegte er den beiden Red Bull im Qualifying von Baku zweimal um die Ohren, aber allein die Tatsache, dass er im Sprint und im Rennen am Sonntag auf der Pole Position stand, reichte Leclerc nicht. Auf einer Renndistanz sei es unmöglich, mit Red Bull Schritt zu halten, gab er unumwunden zu: "Sie haben etwas gefunden, was wir noch nicht haben." Wenigstens stand Leclerc zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Das ist doch schon was.