Domenicali: "Wir sind nicht die Wohlfahrt"

Formel-1-Boss Stefano Domenicali (58) plant keinen Rabatt für den Hockenheimring oder den Nürburgring in der Diskussion um ein Rennen in Deutschland. "Will ich zurück nach Deutschland? Auf jeden Fall! Aber es muss für beide Seiten passen", sagte der Italiener der Bild am Sonntag: "Wir verlangen keine 100 Millionen Euro für einen Grand Prix – aber wir sind auch nicht die Wohlfahrt. Ein Grand Prix muss sich auch für uns lohnen."