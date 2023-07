Formel1: Ex-Teamchef über Vettel - ”Dann hätte Seb den Rücktritt verschoben”

„Hätte er das diesjährige Auto gehabt, hätte er seinen Rücktritt wohl verschoben“, sagte Krack in einem Interview mit dem Fachportal speedweek.com .

Vettel? „Am Anfang der Saison seine Motivation verloren“

Tatsächlich war Vettels Rücktrittsentscheidung nach SPORT1 -Informationen in hohem Maße von seiner damaligen Prognose abhängig, wie gut sich der Bolide in Richtung 2023 entwickeln würde.

Wie Krack nun bestätigte, zog der 35 Jahre alte Deutsche dann zum Teil auch wegen des Frusts über den fehlenden Fortschritt einen Schlussstrich. „Er wird wohl am Anfang der Saison seine Motivation verloren haben. Am Ende der Saison, in Suzuka und Austin, konnten wir mithalten, da war Sebastian wieder heiß. Aber da war seine Entscheidung schon gefallen“, erklärte der 51-Jährige.