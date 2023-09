Formel 1: "Das ist eine gute Nachricht für den Sport"

Die Vertragsverlängerung von Formel-1 -Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes bis 2025 hat bei mehreren Fahrerkollegen für positive Reaktionen gesorgt. „Das ist eine gute Nachricht für den Sport“, sagte Champion Max Verstappen am Rande des Großen Preises von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr/ Sky ): „Letztendlich ist es auch gut für ihn selbst und für Mercedes, weil sie schon so lange ein Team sind.“

Red-Bull-Pilot Verstappen hatte sich 2021 mit Hamilton ein erbittertes Duell um die Weltmeisterschaft geliefert und diesem den Titel buchstäblich erst in der letzten Runde der Saison entrissen.

„Es ist immer ein Vergnügen“

Wenn Hamilton (38) seinen achten Titel gewinnen und Michael Schumacher überflügeln will, muss er wohl Verstappen schlagen. Der ist seit dem umstrittenen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi das Maß der Dinge. Die Formel-1-WM führt der Niederländer nach 13 Rennen mit 339 Punkten klar an, Hamilton liegt als Vierter (156) aussichtslos zurück.