"Weiß, was ich tue": Verstappen mit Ansage an seine Kritiker

SID 31.10.2024 • 19:12 Uhr Wegen seiner Fahrweise und der daraus resultierenden Strafen stand Max Verstappen nach dem GP von Mexiko in der Kritik. Etwas ändern will der Niederlänger allerdings nicht. Stattdessen schießt er gegen seine Kritiker.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen denkt gar nicht daran, beim anstehenden Rennwochenende in Sao Paulo/Brasilien etwas an seinem Fahrstil zu ändern und schießt gegen seine Kritiker. „Es ist mein zehntes Jahr in der Formel 1 und ich denke, ich weiß, was ich tue“, sagte der Niederländer.

Beim vergangenen Rennen in Mexiko war er mit zwei waghalsigen Manövern gegen Titelkonkurrent Lando Norris (Großbritannien/McLaren) aufgefallen und bekam deshalb zwei Zehn-Sekunden-Strafen aufgebrummt.

Auch deshalb wurde er am Ende nur Sechster und handelte sich reichlich Kritik ein. Auf Beurteilungen anderer, ihm nicht nahestehenden Menschen, gebe Verstappen aber nicht viel. "Ich höre nicht auf sie. Ich bin dreifacher Weltmeister".

Mexiko-Manöver gehören zur Tagesordnung

Manöver wie in Mexiko gehören für Verstappen aber offenbar zur Tagesordnung - auch wenn er damit gegen Regeln verstoßen könnte. "Manchmal passen sie für dich und manchmal nicht", sagte er. "Vielleicht" sei der Strafenkatalog momentan "ein wenig überreguliert".

Norris findet hingegen, dass die Stewarts „eine sehr schwierige Aufgabe“ haben, aber „einen guten Job“ in der Situation gemacht hätten. Ob es an diesem Wochenende erneut zu einer Eskalation des Duells kommt, könne der 24-Jährige nicht sagen. „Ich hoffe natürlich, dass ich einen saubereren Kampf als den, den wir hatten, erwarten kann“, so Norris. Gesprochen hätten beide über den Vorfall nicht miteinander. Norris sei manchmal nach eigener Ansicht „zu nett“ gewesen, glaubt aber trotzdem, in den Duellen „die richtigen Entscheidungen“ getroffen zu haben.

Am Samstag im Sprint (15.00 Uhr) und Sonntag im Rennen 18.00 Uhr/beides Sky) will Verstappen wieder vorne mit dabei sein. Auch wenn sein Vorsprung in der WM (nur) noch 47 Zähler auf Norris beträgt, gibt er sich entspannt. "Wir haben noch einen guten Vorsprung, ich versuche den Moment zu genießen und alles rauszuholen", sagte er.

Motorentausch: Verstappen muss mit Strafversetzung rechnen

Aufgrund eines drohenden Motorentauschs, den Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko schon in einer Kolumne bei speedweek.com angekündigt hat, muss er allerdings wohl mit einer Strafversetzung um einige Plätze rechnen. Dennoch wolle er mit seinem Team „so erfolgreich sein, wie wir können“.