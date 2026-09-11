Leclerc entschuldigt sich bei Hamilton

Infolge des Beinahe-Crashs von Monza waren beide Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc aneinandergeraten.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich für sein fragwürdiges Manöver gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton beim Grand Prix von Italien entschuldigt.

„Ich bin zu weit gegangen. Wir haben die Situation geklärt“, sagte der Monegasse vor dem Rennwochenende in Madrid. Der 28-Jährige hatte Hamilton in Monza kurz nach dem Start weit nach außen gedrängt, sodass der Rekordweltmeister, um eine Kollision zu verhindern, ins Kiesbett auswich und dort mehrere Plätze verlor.

Hamilton vs. Leclerc: Die Schuldfrage

Direkt im Anschluss an das Rennen neigte Leclerc nur bedingt zur Einsicht und hatte mit „wir sind zu weit gegangen“ lediglich eine Teilschuld eingeräumt. Wenig überraschend sah Hamilton dies schon während des Rennens anders. „Charles hat mich hinausgedrückt“, wütete der Brite, der auch nach dem Rennen merklich angesäuert auf die Aussage Leclercs reagierte: „Ich war in Kurve zwei vorne. Am Scheitelpunkt war ich weiter vorne. Ein ‚Wir‘ gibt es da nicht.“

Leclerc beteuerte inzwischen indes, beide Ferrari-Piloten hätten sich ausgiebig ausgesprochen, sodass kein böses Blut zwischen ihnen bestehe oder ihre Beziehung nicht nachhaltig beeinträchtigt sei. „Ich habe ihm gesagt, wie ich mich fühle, Lewis hat mir gesagt, wie er sich fühlt, und ich denke, dass wir im Nachhinein, nachdem wir ohne Emotionen darüber gesprochen haben, in unseren jeweiligen Standpunkten völlig übereinstimmen“, sagte er.