Chaos auf dem neuen Kurs in Madrid?

Die Formel-1-Piloten rechnen mit einigem Durcheinander am Wochenende. Der Bau des Kurses kostet 83 Millionen Euro.

Viele Kurven, rasendes Tempo – und die Mauern sind immer ganz nah: Die Formel-1-Piloten rechnen auf dem neuen Stadtkurs in Madrid mit einem Wochenende voller Unfälle und Chaos. „Ich setze Geld auf eine Rote Flagge“, sagte Alpine-Pilot Pierre Gasly vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER): „Ganz sicher.“ Routinier Sergio Perez bezeichnete den Kurs als „furchteinflößend“, der Madring sei eine „gute, schnelle, eine richtige Strecke“.

Formel 1: Fahrer erwarten extrem schwierige Strecke

Am Donnerstag machten die meisten Fahrer einen ausführlichen Spaziergang über das 5,416 km lange Asphaltband. Am Freitag (13.30 und 17.00 Uhr) stehen nun die ersten beiden Trainingssessions an.

„Diese Strecke wird für alle Fahrer extrem schwierig – im Simulator konnte es Stunden dauern, eine einzige komplette Runde zusammenzubekommen“, sagte Gaslys Teamkollege Franco Colapinto. Der Kurs habe „von allem etwas. Wenn man alles, was man bei den 24 Rennen im Kalender findet, nehmen und zusammenmixen würde, käme wahrscheinlich so etwas dabei heraus.“

Der Kurs auf dem Messegelände von Madrid wurde für mehr als 83 Millionen Euro erbaut und gibt an diesem Wochenende seine Premiere in der Königsklasse. Als Testevent fand dort im August ein Formel-3-Rennen statt – drei Autos wurden zerstört, es gab 19 Unterbrechungen mit roter Flagge.