Klartext von Verstappen: “Man sollte da nicht hingehen!” 

Max Verstappen hat sich gegen die Austragung der letzten beiden Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi ausgesprochen. Die Sicherheitslage sei zu bedenklich.

Klartext von Max Verstappen! Geht es nach dem viermaligen Weltmeister, sollte die Formel 1 ihre letzten beiden Rennen in Katar und Abu Dhabi nicht austragen.

„Wenn man weiß, dass der Krieg sehr nah ist und manche Länder miteinander in Konflikt stehen könnten, dann denke ich, sollte man da nicht hingehen“, sagte Verstappen bei der Streamingplattform Viaplay. Es sei „egal, ob es einen Vertrag gibt oder nicht.”

Max Verstappen blickt kritisch auf die geplante Ausrichtung der letzten beiden Formel-1-Rennen Max Verstappen blickt kritisch auf die geplante Ausrichtung der letzten beiden Formel-1-Rennen © IMAGO/Russian Look

Verstappen führte die Sicherheitslage am Persischen Golf an. Der Red-Bull-Pilot hält die aktuelle Situation weiterhin für problematisch.

Imola als möglicher Ersatz

Die Formel 1 hält bislang an den Rennen fest. Sowohl der Grand Prix in Katar Ende November als auch der Große Preis in Abu Dhabi Anfang Dezember stehen weiterhin im Programm.

Als mögliche Alternative wird Imola diskutiert, obwohl dort im Dezember schwierige Wetterbedingungen mit einem hohen Regenrisiko bei maximalen Temperaturen um die 15 Grad Celsius drohen könnten. „Das wird ein Chaos mit unseren Regenreifen“, sagte Verstappen – hält Imola trotzdem für die bessere Alternative.