Red Bull holt Räikkönens Sohn

Der nächste Räikkönen macht den nächsten Schritt Richtung große Motorsport-Bühne. Kimi Räikkönens erst elfjähriger Sohn Robin wird Teil des Red-Bull-Nachwuchsprogramms.

Der Sohn des früheren Formel-1-Weltmeisters Kimi Räikkönen, Robin Räikkönen, wird ab 2027 Teil des Red-Bull-Junior-Teams.

Der erst 11-jährige Finne gilt als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente im Kartsport und soll im Rahmen des Fahrerentwicklungsprogramms des österreichischen Rennstalls weiter aufgebaut werden.

Räikkönen-Sohn startet bei Red Bull

„Robin hat bereits außergewöhnliche Fähigkeiten im Kartsport gezeigt“, sagte Laurent Mekies, Teamchef von Red Bull Racing. „Seine Geschwindigkeit, sein Rennverständnis und sein natürliches Talent machen ihn zu einem der vielversprechendsten jungen Fahrer seiner Altersgruppe.“

Räikkönen ist seit seiner frühen Kindheit im Kartsport aktiv und feierte bereits Erfolge bei nationalen und internationalen Rotax- und WSK-Meisterschaften. Der 2007er-Weltmeister Kimi Räikkönen zeigte sich erfreut über die Aufnahme seines Sohnes: „Wir sind alle begeistert, dass Robin ausgewählt wurde, seinen Rennweg als Mitglied des Red Bull Junior Teams fortzusetzen.“

Das Red-Bull-Programm brachte in der Vergangenheit unter anderem die späteren Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Max Verstappen hervor. Kimi Räikkönen fuhr selbst von 2001 bis 2021 in der Formel 1, gewann 21 Grand Prix und stand 103-mal auf dem Podium.