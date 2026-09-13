Der viermalige Weltmeister Max Verstappen entscheidet sich am Ende aber doch für seine Liebe zum "Racing". Er verlängert seinen Vertrag bis 2030.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat vor seiner Vertragsverlängerung beim Rennstall Red Bull tatsächlich über eine Ende seiner Karriere in der Königsklasse nachgedacht. „Ich habe ernsthaft überlegt, Schluss zu machen“, sagte der Niederländer in der Bild am Sonntag: „Aber im Endeffekt liebe ich Racing.“

Verstappens Vertragsverlängerung beendet Spekulationen

Vor rund drei Wochen hatte Verstappen seinen 2028 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Zuvor hatte es immer wieder Spekulationen über die Zukunft des 28-Jährigen gegeben. „Ich fahre nicht für die Geschichtsbücher, sondern für mich selbst, das Team und unsere Fans“, äußerte Verstappen: „Deswegen war es letztlich eine leichte Entscheidung.“