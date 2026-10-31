Antonelli auf Kurs – Norris Schnellster in Mexiko

Der junge Italiener steuert seiner ersten Formel-1-Weltmeisterschaft unaufhaltsam entgegen.

Auch am Tag vor seiner möglichen Krönung zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte liegt Kimi Antonelli voll auf Kurs. Im abschließenden freien Training vor dem Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) setzte der Mercedes-Pilot mit 1:17,601 die zweitbeste Zeit.

Schneller war einzig McLaren-Pilot Lando Norris, der Weltmeister beendete das Training mit einer Tausendstel Vorsprung. Damit gehen Norris und Antonelli als Favoriten ins Qualifying am Samstagabend (22 Uhr).

Formel 1: Norris schnappt sich schnellste Trainings-Zeit

Hinter dem Italiener, dem für den vorzeitigen WM-Triumph in jedem Fall Rang neun reicht, lag Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Antonellis verbliebene Konkurrenten George Russell und Lewis Hamilton hatten auf den Rängen sieben und sechs rund eine halbe Sekunde Rückstand.

Wenn weder Hamilton noch Russell gewinnen, dann gehört der Titel Antonelli. Holt der Spitzenreiter selbst mindestens zwei Punkte, dann ist ebenfalls alles klar. Der 20-Jährige wäre der mit Abstand jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Der bisherige Rekordhalter Sebastian Vettel war bei seinem ersten Triumph im Jahr 2010 bereits 23.

Nico Hülkenberg belegte im Audi Platz elf. Der Japaner Ryo Hirakawa, der kurzfristig aus ungeklärten Gründen das Haas-Cockpit von Esteban Ocon übernommen hatte, schloss die Übungseinheit als 19. von 20 Piloten ab.