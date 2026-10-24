Lewis Hamilton stellt im dritten freien Training von Austin die Bestzeit auf. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat Luft nach oben.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat Ferraris Favoritenstellung für das Qualifying der Formel 1 in Austin/Texas bestätigt. Der Brite sorgte im dritten freien Training am Samstag in 1:34,893 Minuten für die Bestzeit und war dabei rund anderthalb Zehntelsekunden schneller als Max Verstappen im Red Bull.

Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der am Freitag beide Trainings bestimmt hatte, wurde vor der Zeitenjagd am Samstagabend (23 Uhr) Dritter.

Steigerungspotenzial offenbarte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. Der 20-jährige Italiener wurde mit drei Zehntelsekunden Rückstand Vierter und lag damit vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell. Die Silberpfeile hatten erneut Schwächen im dritten Sektor. Nico Hülkenberg im Audi zeigte sich im Vergleich zum Freitag als Siebter stark verbessert.

Formel 1: Antonelli-Krönung in Austin scheint unwahrscheinlich

Antonelli (340 Punkte) kann sich beim 18. Saisonrennen zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen. Die Titelchancen sind jedoch gering. Russell liegt als erster Verfolger 102 Punkte zurück, Hamilton hat 111 Zähler Rückstand.

Sechs Rennen vor Saisonende sind noch maximal 150 Punkte zu vergeben. Um vorzeitig Weltmeister zu werden, muss Antonelli das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) gewinnen, gleichzeitig dürfte Russell maximal Neunter werden, Hamilton höchstens Fünfter.