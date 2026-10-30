Daniel Ricciardo träumt von Le Mans mit Max Verstappen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister reagiert charmant - und stellt klare Bedingungen.

Die Idee einer spektakulären Red-Bull-Reunion beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans nimmt Fahrt auf: Daniel Ricciardo hat Max Verstappen als Wunsch-Teamkollegen für einen möglichen einmaligen Einsatz genannt. Auch Sebastian Vettel würde der Australier gerne im Cockpit sehen.

Verstappen reagierte mit einem Grinsen auf die Einladung seines früheren Red-Bull-Teamkollegen: „Er ist ein kluger Mann, dass er mich fürs Auto auswählt. Aber wir müssen abwarten. Es hängt von vielen Dingen ab.“

Ricciardo hatte im Podcast Beyond the Grid erklärt, dass ihn keine komplette Rennsaison mehr reize. Ein besonderes Einzelrennen wie Le Mans könne ihn dagegen zurück ins Rennauto locken. Mit Verstappen und Vettel sähe der frühere Grand-Prix-Sieger eine „kleine nette Red-Bull-Reunion“ – ein Trio, das in der Langstrecken-Szene sofort für Aufsehen sorgen würde. Verstappen und Ricciardo fuhren von 2016 bis 2018 gemeinsam für Red Bull.

Für Verstappen ist das Gedankenspiel keineswegs neu. „Das ist für mich natürlich nichts Neues. Ja, wir haben gesprochen“, sagte der viermalige Weltmeister. „Ich glaube nicht, dass wir die Typen sind, die immer alles teilen müssen. Wir sprechen im Hintergrund über viele Dinge.“

Max Verstappen will sich richtig vorbereiten

Doch der Niederländer knüpft eine mögliche Teilnahme an hohe Ansprüche. „Wenn ich es machen will, dann will ich es richtig machen – mit einer wirklich guten Vorbereitung.“ Der Aufwand für Le Mans sei enorm, aktuell fehle ihm neben seinen Formel-1-Verpflichtungen und weiteren Projekten die nötige freie Zeit.

Verstappen unterstrich damit auch, dass ein Start nur bei realistischen Siegchancen infrage käme – gegen Spezialisten, die eine komplette Langstrecken-Saison bestreiten.

DEINE MEINUNG

Dass Verstappen die Ausdauer-Rennstrecke beherrscht, bewies er erst kürzlich in Portimão: Beim Saisonfinale der GT World Challenge Europe kämpfte sich seine Mercedes-AMG-GT3-Crew nach Rückschlägen noch auf Rang neun vor.

Für ein Le-Mans-Projekt mit Ricciardo müsste aber das Timing stimmen – und die Vorbereitung bis ins Detail passen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.