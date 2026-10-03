Mercedes erlebt im Qualifying für den Grand Prix in Malaysia eine herbe Enttäuschung. Trotz eines Upgrades fahren Kimi Antonelli und George Russell der Spitze weit hinterher. Teamchef Toto Wolff ist ratlos.

Bittere Pille für Mercedes! Das Qualifying für den Grand Prix in Malaysia haben die beiden WM-Führenden Kimi Antonelli und George Russell nur auf den Rängen vier und acht abgeschlossen. Aufgrund einer Strafe für Red-Bull-Pilot Isack Hadjar rücken beide Fahrer am Rennsonntag (ab 9 Uhr im LIVETICKER) noch einen Platz nach vorne. Teamchef Toto Wolff war im Anschluss sehr bedient.

Seine Schützlinge hatten große Probleme auf der Strecke, verloren auf den Geraden sehr viel Zeit und kamen nicht ansatzweise für die Pole Position infrage – und das, obwohl man im Vorfeld noch ein Upgrade geliefert hatte. Als „unheimlich enttäuschend“ beschrieb Wolff seine Gefühlslage nach dem Qualifying bei Sky.

Toto Wolff war nach dem Qualifying in Malaysia ratlos Toto Wolff war nach dem Qualifying in Malaysia ratlos © IMAGO/Zsombor Toth Photography

Mercedes-Boss: „Das ist uns noch nie passiert“

Er führte aus: „Es ist genau in die andere Richtung gelaufen, als es sollte. Wir haben ein Upgrade gemacht und wollten schneller sein, aber am Ende waren wir deutlich langsamer. Wir haben noch einige Hausaufgaben zu erledigen.“ Vor allem mit der fehlenden Pace auf den Geraden haderte der Mercedes-Boss und konnte sich das überhaupt nicht erklären: „Es ist uns noch nie passiert, dass ein Update so daneben gegangen ist.“

Darauf angesprochen, was ihn für den Rennsonntag positiver stimmen würde, antwortete er trocken: „Nichts.“ Wolff verwies darauf, dass zwar im Rennen das DRS gegen die Pace-Probleme etwas helfen könnte, dennoch würden sie trotzdem bestehen bleiben. Abschließend meinte lediglich: „Im Moment sind wir ratlos.“

Schumachers hartes Upgrade-Urteil

Sky-Experte Ralf Schumacher war ebenfalls verwundert über die Performance von Mercedes und sagte: „Ich würde fast so weit gehen, wenn sie hier zurückschrauben würden, wären sie schneller mit dem alten Paket.“ In den kommenden Wochen könne das neue Upgrade aber wiederum besser funktionieren, ergänzte der Ex-Rennfahrer.

Sepang ist am Sonntag Schauplatz des Großen Preises von Bahrain, diese ungewöhnliche Konstellation ergibt sich aus der Absage im Frühjahr 2026. Aufgrund des Konflikts in der Golfregion konnte das Rennen damals nicht stattfinden und bis heute nicht nachgeholt werden, daher fungiert Bahrain nun in Sepang als Gastgeber. Damit kehrt die Formel 1 nach neun Jahren auf die Strecke nahe Kuala Lumpur zurück.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)