Mercedes greift beim W17 mit einem umfassenden Aero-Update an. In Sepang soll der WM-Spitzenreiter den nächsten Schritt machen.

Mercedes hat beim Bahrain Grand Prix in Malaysia das bislang umfangreichste Entwicklungspaket für den W17 präsentiert. Sieben neue Komponenten betreffen den Unterboden, die Seitenkästen, die hintere Verkleidung und die Hinterradaufhängung.

Nach fünf Monaten ohne großen Umbau greift der WM-Spitzenreiter damit offensiv an – obwohl der Vorsprung auf Ferrari bereits 160 Punkte beträgt.

Mercedes könnte noch dominanter werden Mercedes könnte noch dominanter werden © IMAGO/PsnewZ

Im Fokus steht der Unterboden, der in der aktuellen Formel 1 der zentrale Abtriebs-Lieferant ist. Mercedes änderte die vordere Kante, den äußeren Bereich und den Unterboden-Körper, um die Druckverteilung zu optimieren und Strömungsabrisse an den Rändern zu verringern. Dazu kommen neue Leitbleche sowie umprofilierte Verkleidungen an der Hinterradaufhängung. Ziel: Die Luft soll sauberer und effizienter zum Heck des Autos strömen.

Wolff: „Stoppuhr ist immer der finale Richter“

Auch die Seitenkästen wurden deutlich überarbeitet. Eine größere Rampe leitet die Strömung über das Heck des Unterbodens, die hintere Motorabdeckung fällt schlanker aus. Auffällige Kiemen helfen zudem bei der Kühlung auf dem heißen und feuchten Kurs in Sepang. Dort verlangt die Kombination aus schnellen Kurven, langen Geraden und hoher Belastung ein Auto mit viel Abtrieb – genau darauf zielt das Paket.

Toto Wolff bremste dennoch allzu große Erwartungen. „Wir bringen an diesem Wochenende ein Update-Paket, und das ist ein wichtiger Schritt für uns. Auf den repräsentativeren Strecken der vergangenen Rennen waren wir nicht dort, wo wir sein wollen.“ Monza und Baku hätten spezielle Anforderungen gestellt. „Die Stoppuhr ist immer der finale Richter.“

DEINE MEINUNG

George Russell hofft zugleich, dass ihm die neuen Charakteristika des W17 entgegenkommen: „Hoffentlich spielt dieses neue Upgrade mit einigen Veränderungen der Eigenschaften auch etwas mehr in meine Karten. Also: Her damit.“ Mercedes gewann elf der bisherigen 15 Rennen, doch die Konkurrenz entwickelte ebenfalls konsequent weiter. In Sepang muss das neue Paket nun sofort funktionieren.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.