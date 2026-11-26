In Las Vegas waren die beiden Rivalen George Russell und Max Verstappen mal wieder aneinandergeraten. Jetzt längt Russell ein.

George Russell schmunzelte. „Ziemlich amüsant“ habe er die höhnischen Kommentare seines Rivalen Max Verstappen nach dem Grand Prix in Las Vegas gefunden, sagte der Mercedes-Pilot am Donnerstag in Katar: „Aber letztendlich ist er ein unglaubliches Rennen gefahren und hat gewonnen, also kann er sich wirklich erlauben zu sagen, was er will.“ Russell selbst wollte „nach vorne schauen“.

In den USA hatte Verstappen in der Dauerfehde genüsslich nachgelegt und sich auch am vorzeitigen Aus von Russell erfreut. „Die Sache ist, er redet viel neben der Strecke, und ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist“, sagte der Red-Bull-Star nach seinem vierten Saisonsieg in der Formel 1. Zuvor waren beide Fahrer im dritten freien Training aneinandergeraten.

„Ich will gewinnen, so einfach ist das“, sagte Russell: „Es ist kein Wortgefecht abseits der Strecke. Der Wettbewerb ist auf der Strecke, und ich denke, dort möchte ich meine Duelle austragen, dort möchte ich meine Kämpfe bestreiten.“ Er habe „großen Respekt“ vor Verstappen „wegen seines fahrerischen Talents und all dem, was er auf der Rennstrecke erreicht hat“.

Formel 1: Russell längt in Konflikt ein

Letztendlich seien die Fahrer „da draußen alle Konkurrenten. Ich glaube, es gibt keine richtige oder falsche Einstellung, und ich denke, wir sind in vielerlei Hinsicht unterschiedlich“, sagte der Brite. Man müsse „ja nicht immer einer Meinung sein“. Er sei nicht darauf aus, „beste Freude mit jemandem in der Startaufstellung“ zu sein.

„Ich möchte keine schlechten Beziehungen zu anderen haben. So bin ich einfach nicht“, sagte Russell, der vor dem vorletzten Saisonrennen am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/Sky) auf Platz vier in der WM-Wertung liegt. Als Problem habe der Mercedes-Fahrer aber erkannt, dass er gegenüber den Medien „zu offen und ehrlich“ sei. „Diese gute Beziehung hat mich wahrscheinlich sogar ein bisschen behindert, und das sind wohl die Lektionen, die das Leben in dieser Welt für uns bereithält“, sagte Russell.

DEINE MEINUNG

In Las Vegas hatte er sich nach dem Zwischenfall im Training mit deutlichen Worten über Verstappen beschwert. „Jemand muss diesem Typen die Stirn bieten“, sagte der 28-Jährige bei Sky Sport Italia. Verstappen verhalte sich „Woche für Woche so, gegen viele Fahrer und alle akzeptieren das“, sagte Russell: „Aber ich werde es nicht einfach akzeptieren, dass mich jemand so über den Tisch zieht und dann herumläuft, als wäre er größer und besser als alle anderen.“