Lewis Hamilton wünscht sich mehr Engagement in der Formel 1. Vor dem Rennen in Las Vegas berichtet er auch von seinem Besuch in Ägypten.

Lewis Hamilton nutzt seine Bekanntheit, um sich für Vielfalt im Motorsport und zuletzt für die Menschen im Gazastreifen einzusetzen. Doch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hätte sich gewünscht, dass mehr Menschen aus der Rennserie seinem Beispiel folgen.

„Ich habe immer gedacht, dass man der kleine Stein sein kann, der Wellen schlägt und andere vielleicht dazu ermutigt, in die eigenen Fußstapfen zu treten. Aber bisher ist das nicht der Fall“, sagte der Ferrari-Pilot vor dem Rennen in Las Vegas.

Lewis Hamilton wünscht sich mehr Engagement in der Formel 1 Lewis Hamilton wünscht sich mehr Engagement in der Formel 1 © IMAGO/HochZwei

Er betonte zugleich, dass jeder seine eigene Meinung haben dürfe. Für ihn selbst sei entscheidend, das Richtige zu tun: „Ich folge einfach meinem Herzen und bin wirklich stolz auf die Arbeit, die ich mit meiner Stiftung geleistet habe.“ Hamiltons Stiftung „Mission 44“ unterstützt unter anderem junge Menschen beim Zugang zu Bildungs- und Berufschancen.

Die Formel 1 bewege sich mit Projekten wie der von Weltverband FIA, Rennserie und Teams unterzeichneten Diversitätscharta zwar in eine positive Richtung. Dennoch fordert Hamilton mehr gemeinsames Engagement: „Du kannst nicht der Einzige sein, der auf Veränderung und solche positiven Dinge drängt. Ihr müsst alle zusammenarbeiten.“

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Hamilton berichtet von Begegnungen in Ägypten

Zwei Tage nach dem Großen Preis von Sao Paulo war Hamilton in der vergangenen Woche nach Ägypten gereist. Am Grenzübergang Rafah ließ er sich die Hilfsmaßnahmen für den Gazastreifen zeigen. Zudem traf er palästinensische Kinder, die nach Ägypten gebracht worden waren und dort Unterstützung erhalten.

„Ich wollte es wirklich mit eigenen Augen sehen. Es war herzzerreißend und sehr, sehr belastend. Ich habe Kinder getroffen, auf die geschossen wurde, die verbrannt und entstellt waren“, berichtete Hamilton. Zugleich lobte er die Menschen vor Ort, die den Kindern bei ihrer Genesung und ihrer Bildung helfen.

Hamilton, der im vergangenen Dezember mit dem Britischen Roten Kreuz Jordanien besucht hatte, will solchen Themen weiter Aufmerksamkeit verschaffen: „Ich finde, kein Kind auf der Welt sollte jemals für die Entscheidung einer Regierung verantwortlich sein oder von ihr betroffen sein. Es geht um die menschliche Seite. Wir stehen für Menschlichkeit. Und solange ich diese Plattform habe, werde ich das weiterhin tun.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.