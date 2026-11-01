Der Rekordweltmeister kehrt nach mehr als drei Jahren wieder auf die Pole Position zurück - und denkt an Michael Schumacher.

Lewis Hamilton grinste breit und genoss den Jubel der Fans sichtlich. „Das fühlt sich fantastisch an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte der Rekordweltmeister nach dem Qualifying zum Großen Preis von Mexiko zu seiner überraschenden Fahrt nach ganz vorn. Erstmals als Ferrari-Pilot, erstmals nach mehr als drei Jahren hat sich Hamilton die Pole Position in der Formel 1 geschnappt. Im Anschluss dachte er an einen ganz besonderen Fahrer.

Ferrari-Pole bleibt Hamiltons großer Traum

„Wenn ich meine erste Pole Position mit Ferrari erreiche, muss ich einfach daran denken, wie Michael mit seinem Ferrari diese Poles geholt und all diese Siege eingefahren hat“, sagte Hamilton: „Das ist etwas ganz, ganz Besonderes.“

Letztmals war Hamilton im Juli 2023 samstags ganz vorn, es ist seine 105. Pole Position. Im Alter von 41 Jahren ist Hamilton der fünftälteste Polesetter der Formel-1-Geschichte. „Wo ein Wille, da ein Weg“, sagte er: „Ich mache all die verschiedenen Dinge, die man tun kann, um jung und fit zu bleiben, aber ich liebe das, was ich tue, und diese Liebe ist nicht verschwunden – ich wache jeden Tag mit diesem Gedanken auf, ich träume davon“, sagte Hamilton in Mexiko-Stadt.

Antonelli vor frühzeitiger WM-Krönung

Er ist neben Mercedes-Pilot George Russell der einzig verbliebene „Konkurrent“ für WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, dem in Mexiko-Stadt die vorzeitige Titelkrönung blüht. Hinter Hamilton startet Russell von Position zwei, Antonelli geht als Vierter ins Rennen.

Dass Antonelli schon im fünftletzten Saisonrennen den WM-Titel perfekt macht, ist indes kaum noch zu verhindern – und er selbst muss dafür gar nicht mehr viel tun: Wenn weder Hamilton noch Russell gewinnt, dann gehört der Titel ihm. Holt Antonelli selbst mindestens zwei Punkte, dann ist ohnehin alles klar. Der 20-Jährige wäre der mit Abstand jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Der bisherige Rekordhalter Sebastian Vettel war bei seinem ersten Triumph im Jahr 2010 bereits 23.