Hamilton vor 400. Grand Prix: „Definitiv nicht gedacht“

Der Brite knackt am Ort seines ersten WM-Titels eine historische Marke.

Lewis Hamilton ist von sich selbst überrascht. „Ich hätte definitiv nicht gedacht“, sagte der Formel-1-Rekordweltmeister, „dass ich die 400er-Marke erreichen würde. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.“ Mit dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) ist es aber so weit, mit seinem 400. Grand-Prix-Start erreicht der Ferrari-Star einen historischen Meilenstein – und sichert sich den nächsten Eintrag in den Geschichtsbüchern der Königsklasse.

„Ich erinnere mich noch daran, als ich mich der 300er-Marke näherte und alle sagten, dass noch niemand nach 300 Grand Prix gewonnen habe“, sagte Hamilton: „Ich habe das Gegenteil bewiesen, also müssen wir das nach 400 noch einmal schaffen.“

Einzig Hamiltons langjähriger Rivale Fernando Alonso steht bislang im Klub der 400er. „Lewis hat natürlich eine unglaubliche Karriere in der Formel 1 hinter sich und 400 Rennen bestritten – alle davon in einer sehr kompetitiven Position“, sagte der Spanier: „Herzlichen Glückwunsch an ihn, und hoffentlich wird es ein gutes Rennen und ein gutes Wochenende für ihn.“

Hamilton „hätte auch schon aufhören und sagen können: ‚Das reicht.‘ Aber Fairplay und Respekt an ihn, dass er sich immer noch ins Zeug legt, es immer noch will und es immer noch tut“, sagte der deutsche Pilot Nico Hülkenberg: „Er hatte offensichtlich zuletzt ein paar schwierige Jahre, aber er hat sich zurückgemeldet, ist wieder der alte Lewis.“

DEINE MEINUNG

Hamilton begann seine Karriere 2007 bei McLaren, in seiner zweiten Saison sicherte er sich in Brasilien, dem Ort seines Jubiläums, seinen ersten WM-Titel. 2013 folgte dann der Wechsel zu Mercedes, mit den Silberpfeilen gewann der Brite sechs weitere Weltmeisterschaften und zog so mit Michael Schumacher gleich. Seit 2025 fährt Hamilton nun für Ferrari, in dieser Saison gelang ihm in Barcelona sein erster Sieg für die Scuderia.