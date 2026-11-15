Nico Rosberg erinnert sich an den erbitterten Mercedes-internen WM-Kampf mit Lewis Hamilton - und eine überraschende Entscheidung.

Aus Freunden wurden Rivalen – und bei Mercedes drohte der Kampf zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton das ganze Team zu spalten. Jetzt hat Rosberg zurückgeblickt und über eine drastische Entscheidung von Teamchef Toto Wolff zurückgeblickt – und darauf, wie unterschiedlich die Fahrer reagierten.

Formel 1: Wie Hamilton und Rosberg zu erbitterten Rivalen wurden

Hamilton und Rosberg kennen sich seit ihrer Kartzeit. Als sie ab 2013 gemeinsam für Mercedes fuhren und das Team in der Turbo-Hybrid-Ära die Formel 1 dominierte, wurde aus ihrer Freundschaft jedoch ein erbitterter WM-Kampf.

Nico Rosberg (l.) und Lewis Hamilton wurden zu erbitterten Rivalen Nico Rosberg (l.) und Lewis Hamilton wurden zu erbitterten Rivalen © IMAGO/HochZwei

„Es ist nicht ein einzelnes Ereignis, sondern eine negative Spirale, in der man intern zu Feinden wird“, sagte Rosberg im Podcast „Beyond The Grid“. Es sei „ein schrittweiser Prozess“ gewesen, erinnerte sich der Deutsche: „Natürlich gibt es dabei Spitzen, aber es wird einfach linear immer schlimmer und schlimmer, mit diesen großen Spitzen dazwischen.“

Kollision zwischen Rosberg und Hamilton in Spa

Einer dieser Momente ereignete sich beim Großen Preis von Belgien 2014: In der zweiten Runde berührte Rosberg bei einem Angriff mit dem Frontflügel Hamiltons linken Hinterreifen. Hamilton fiel aus, Rosberg wurde Zweiter und Daniel Ricciardo gewann das Rennen.

Weil Hamiltons Rennen durch die Berührung beendet war, „war es von großer Tragweite – und alle Augen sind auf uns gerichtet, es sind nur wir beide, die um diese Rennsiege und die Meisterschaft kämpfen“, erklärte Rosberg.

DEINE MEINUNG

Für ihn habe das deutliche Folgen gehabt: „Die ganze Welt diskutiert dann darüber, und es bricht alles über einen herein, und alle Lewis-Fans fangen an zu buhen. Das ist auch sehr schwer zu verkraften, wenn einen so viele Fans ausbuhen – das hat dort in Spa angefangen. Das ist mental wirklich schwer zu bewältigen. So viel Hass gegen sich zu haben, ist hart.“

„Dann ist man kein echtes Team mehr“

Die Rivalität erfasste laut Rosberg auch Mechaniker und Ingenieure der beiden Kontrahenten. Es habe sich „wirklich eine regelrechte Mauer zwischen den beiden Autos“ aufgebaut, auch die Boxencrews seien gewissermaßen gegeneinander angetreten.

„Und wenn man das mitbekommt und vielleicht einige Informationen nicht mehr so offen weitergegeben werden wie früher, dann liegt das daran, dass auch die Mechaniker wollen, dass ihr Auto gewinnt, und die Ingenieure wollen das Gleiche. Sie sind extrem ehrgeizig, sie wollen, dass ihr Fahrer Weltmeister wird“, gab Rosberg Einblick ins Innenleben von Mercedes zu dieser Zeit.

Offenkundig wurde das zu einem großen Problem. „Es ist nicht gut für ein Team, wenn man anfängt, Informationen nicht mehr richtig weiterzugeben – dann ist man kein echtes Team mehr, und dann kann es sehr schnell bergab gehen“, stellte Rosberg klar.

Drastische Maßnahme: Wolff tauschte Mechaniker aus!

Der sportliche Erfolg aus Teamsicht stimmte aber: 2014 und 2015 wurde Hamilton Weltmeister. Vor der Saison 2016 griff Wolff aufgrund der immer tiefer werdenden Gräben aber durch – und zwar drastisch: Der Mercedes-Boss tauschte kurzerhand die Mechaniker zwischen den beiden Autos aus!

„Toto hat einen extremen Schachzug gemacht, der völlig unerwartet und ohne Vorwarnung kam“, erinnerte sich Rosberg und erklärte, wie schwer dieser Schlag für ihn war: „Meine Mechaniker sind meine Familie.“

Für Rosberg war der Anblick in Melbourne ein Schock: „Ich komme am Freitag zum freien Training in die Garage, und meine Familie steht an Lewis‘ Auto.“ An seinem eigenen Wagen arbeiteten nun Mechaniker, die zuvor für Hamilton zuständig gewesen waren.

Rosberg wird von Mechaniker-Tausch kalt erwischt

Zunächst habe er an eine Verwechslung geglaubt: „Ich dachte, dass sie mein Auto aus irgendeinem Grund wohl auf die andere Seite gestellt haben müssen, schaute auf die Startnummer – und es war Lewis’ Auto.“ Er habe sich gefragt: „Was um alles in der Welt ist hier los?“

Die Umstellung sei schwer gewesen. „Sie sind meine Feinde, Lewis’ Mechaniker. Ich drücke mich hier etwas drastischer aus, aber sie wollen, dass Lewis gewinnt, nicht ich – also nicht meine Feinde, aber sie sind meine Rivalen“, erklärte Rosberg: „Meine Rivalen arbeiten an meinem Auto, ziehen die letzte Schraube fest und schicken mich auf die Rennstrecke. Das war wirklich seltsam.“

Rosberg, der die letzten drei Rennen 2015 gewonnen hatte und trotz der massiven Umstellung auch in den ersten vier Grand Prix des Jahres 2016 den Sieg errang, berichtet, er habe sich schnell angepasst und in der neuen Crew eine erweiterte Familie gefunden. Hamilton habe sich dagegen schwerer getan.

Rosberg: Hamilton witterte „eine Art Verschwörung“

„Jedes Mal, wenn etwas nicht nach seinem Wunsch lief, dachte er sofort an eine Art Verschwörung oder Ähnliches“, meinte Rosberg und fügte an, Hamilton habe sich dadurch „in der ersten Saisonhälfte gewissermaßen selbst ins Bein geschossen, denn natürlich wurden alle, soweit möglich, immer gleich behandelt.“

Drama war durch Wolffs drastische Maßnahme aber nicht ausgeschlossen: Hamilton und Rosberg kollidierten in Spanien und Österreich, der Deutsche sicherte sich den WM-Titel mit fünf Punkten Vorsprung. Fünf Tage später verkündete er seinen Rücktritt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.