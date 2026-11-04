Weltmeister Antonelli besucht Familie von Senna

Vor dem Großen Preis von Brasilien bleibt dem frischgebackenen Champion Zeit für einen ganz besonderen Besuch.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat vor dem Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ) die Familie der verstorbenen Legende Ayrton Senna besucht. „Ein unvergesslicher Tag“, schrieb der italienische Mercedes-Pilot bei Instagram und teilte ein Bild, das ihn im Cockpit von Sennas Lotus aus den 80er-Jahren zeigt: „Es wird eine Weile dauern, bis ich das alles richtig verinnerlicht habe, aber diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen.“

Der dreimalige Weltmeister Senna, der 1994 während des Rennens in Imola verstarb, gilt als großes Vorbild Antonellis. Wie einst der Brasilianer fährt auch der 20-Jährige mit der Nummer 12 auf dem Auto. Im vergangenen Jahr hatte er vor dem Rennen in Sao Paulo Sennas Grab besucht, nun ging es zur privaten Familienfarm in Tatui. „Danke an die gesamte Senna-Familie“, schrieb Antonelli.

835d2d936c71ff90b1281df08ff6d6df94e29174-ipad.jpg Besonderer Tag für Antonelli © AFP/SID/YURI CORTEZ

„Wir hatten einen unvergesslichen Tag mit einem besonderen Besuch von Kimi Antonelli. Seine Leistung an einem Ort zu feiern, der voller Erinnerungen an Ayrton ist, hat diesen Moment noch bedeutungsvoller gemacht“, schrieb Sennas Nichte Lalalli bei Instagram: „Wir hätten uns keine bessere Art und Weise wünschen können, uns auf den Großen Preis von Brasilien vorzubereiten. Vielen Dank, Kimi. Du bist unglaublich, und wir sind so stolz auf dich!“

Antonelli hatte sich am vergangen Sonntag mit seinem dritten Platz in Mexiko vorzeitig seinen ersten Titel in der Königsklasse gesichert – im Alter von gerade mal 20n Jahren. Er löste damit Sebastian Vettel als jüngsten Champion in der Geschichte der Formel 1 ab.