MotoGP: Bezzecchi übernimmt mit erstem Sieg die WM-Führung

Termas de Río Hondo (SID) - Marco Bezzecchi (Ducati) hat den Großen Preis von Argentinien gewonnen. Nach seinem zweiten Platz im Sprint am Samstag überquerte der Italiener am Sonntag als Erster die Ziellinie des Autodromo Internacional im Norden Argentiniens. Damit übernahm der 24-Jährige auch die Führung in der Gesamtwertung vor seinem Landsmann Francesco Bagnaia (Ducati). Der erste Sieg für Bezzecchi war gleichzeitig der erste Erfolg für das von der Motorrad-Legende Valentino Rossi geführte Ducati-Team.