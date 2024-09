Rovanperä gewinnt Nebelrennen in Chile

Rovanperä, Champion der Jahre 2022 und 2023, hatte am Sonntag nach der letzten Wertungsprüfung 23,4 Sekunden Vorsprung. Der Titelverteidiger war als Spitzenreiter in den Schlusstag gegangen.

Der Belgier Thierry Neuville (Hyundai), zuletzt Sieger in Griechenland, wurde Vierter und behauptete mit jetzt 207 Punkten seine Führung in der Gesamtwertung vor Tänak (178). Rovanperä (114) ist Sechster, der 23-Jährige nimmt nur an ausgesuchten Rennen Teil.

"Die Bedingungen waren das ganze Wochenende über wirklich schwierig, also fühlt es sich wirklich gut an", sagte Rovanperä. Dichter Nebel machte den Piloten in Chile das Leben schwer. Es stehen noch die Central European Rallye (17. bis 20. Oktober) und das Saisonfinale in Japan (21. bis 24. November) aus.