Ankunft in Peking: Schweizer Snowboarder muss in Isolation

Der Schweizer Snowboarder Nicolas Huber ist bei der Einreisekontrolle zu den Olympischen Spielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27 Jahre alte WM-Dritte von 2017 im Slopestyle wurde in ein Isolationszimmer in einem Hotel im Wettkampfgebiet Zhangjiakou nördlich der Hauptstadt gebracht.