Athletensprecherin Borger: Olympia-Teilnehmer in Sorge vor Coronainfektion

Am Dienstag ist es noch ein Monat bis zum Start der Spiele vom 4. bis zum 20. Februar. Die Olympiastarter sind laut Borger in der Endphase der Vorbereitung nun „vor allem darauf konzentriert, in Peking ihre Bestleistungen abzurufen“. Es bestehe trotz der Kritik am Ausrichter China eine Vorfreude darauf, sich dort mit den Besten der Welt messen zu können, der Auftritt auf der Weltbühne sei für einen Großteil der Karrierehöhepunkt. „Dennoch gibt es auch gemischte Gefühle“, sagte Borger: „Covid-19, die menschenrechtliche Situation, die Diskussionen um einen Boykott ? das geht nicht spurlos vorbei.“