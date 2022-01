"Weltoffenes Deutschland" zeigen: Weikert weiter für Olympiabewerbung 2036

Weikert (60) war Anfang Dezember als Nachfolger des umstrittenen Alfons Hörmann an die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes gewählt worden. Eine Olympiabewerbung steht neben den unmittelbaren Herausforderungen wie dem Mitgliederschwund in der Pandemie und dem Auftreten der deutschen Mannschaft bei den heftig kritisierten Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) auf Weikerts Agenda.