Jungk darf nach Peking: "Besser spät als nie"

Die Vertreter der kleinsten olympischen Schlittensportart gehen vom 10. bis zum 12. Februar in die Eisrinne. Vor Jungk hatte die ebenfalls infizierte frühere Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise (21) vier negative Tests vorweisen können und war bereits am Samstagnachmittag mit dem Team in den Flieger gestiegen.