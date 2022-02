Söderholm über Corona-Thema: "Hat sehr viel mentale Energie gekostet"

Die Pandemie hat Toni Söderholm in seiner Arbeit als Eishockey-Bundestrainer neu gefordert. "Bis jetzt hat das Corona-Thema schon sehr viel mentale Energie gekostet", sagte der Finne vor dem Olympia-Abflug der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch der Tageszeitung Die Welt: "Was die Vorbereitung betrifft, nimmt Corona einen ziemlich großen Teil ein."